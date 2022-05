A carregar o vídeo ...

Questionado sobre se Gareth Bale vai jogar amanhã diante do Betis, naquele que seria o seu jogo de despedida da Liga espanhola, o treinador Carlo Ancelotti preferiu recordar a importancia que o avançado galês, que termina contrato com o Real Madrid, teve na história recente do clube. (Vídeo Marca/Twitter)