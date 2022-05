Carlo Ancelotti fez esta terça-feira a antevisão ao jogo da 2.ª mão das 'meias' da Liga dos Campeões entre Manchester City e Real Madrid, para o qual os merengues partem com um golo de desvantagem. Ainda assim, o técnico do clube espanhol revelou que a equipa está confiante de que vai dar a volta e chegar à final. [Vídeo: One Football]