Anderson Silva aventurou-se no boxe mas não esqueceu 'tradições' do MMA

Afastado do MMA, Anderson Silva voltou esta madrugada às lutas no boxe (depois de 16 anos de ausência na modalidade), mas não conseguiu deixar de lado alguns dos seus 'mooves' dos tempos do UFC. Diante de Julio César Chávez Jr., num combate que venceu por decisão dividida, o brasileiro fez por várias vezes o habitual gesto de ficar à espera do adversário com a guarda em baixo, algo pouco visto no boxe... Arriscou-se a ser surpreendido, mas aos 46 anos, o Spider mostrou que ainda está aí para as curvas!