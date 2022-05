A carregar o vídeo ...

André Fialho ameaça ser um caso sério no UFC. Esta madrugada, pela segunda vez no espaço de três semanas, o lutador português despachou o seu adversário com um KO logo no primeiro assalto, ao derrubar o norte-americano Cameron VanCamp ao cabo de apenas 2 minutos e 35 segundos num dos combates preliminares do UFC 274 - disputado no Footprint Center, em Phoenix (Arizona).