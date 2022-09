De peito (sem querer...): foi assim que André Franco se estreou a marcar pelo FC Porto

André Franco estreou-se a marcar com a camisola do FC Porto de uma forma peculiar, já que o tento parece ter acontecido... sem querer. Tudo acontece após um cruzamento da direita, a bola ressalta a meio caminho e o ex-Estoril fatura com o peito, aparentemente num movimento totalmente involuntário. Com ou sem intenção, a bola acabou no fundo da rede e o terceiro golo do FC Porto diante do Chaves foi mesmo do avançado de 24 anos.