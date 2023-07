André Franco: «Os treinos do míster são sempre muito exigentes e com uma intensidade muito alta»

A carregar o vídeo ...

André Franco esteve esta sexta-feira a responder a algumas perguntas dos adeptos do FC Porto através das redes sociais do clube. O médio falou sobre como têm sido os treinos de pré-temporada, explicou a rotina diária da equipa e ainda respondeu a uma pergunta relacionada com a qualidade individual dos jogadores do plantel. Otávio também foi 'obrigado' a participar por breves momentos. [Vídeo: FC Porto]