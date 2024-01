A carregar o vídeo ...

André Villas-Boas partilhou um vídeo nas redes sociais onde convida os sócios e adeptos do FC Porto a visitarem a sua sede de campanha. "Estejam presentes na rua Rua de Agramonte, número 176", pede o candidato às eleições para a presidência dos dragões. O espaço estará aberto entre as 15 e as 19 horas. (Vídeo Instagram)