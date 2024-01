André Villas-Boas mostra o ‘filme’ da apresentação da sua candidatura à presidência do FC Porto

A carregar o vídeo ...

André Villas-Boas publicou nas suas redes sociais um pequeno ‘filme’ dos bastidores da apresentação da sua candidatura à presidência do FC Porto, que decorreu na Alfândega do Porto, esta quarta-feira. "O resumo de uma noite plena de portismo. O primeiro passo em direção ao futuro", escreveu o candidato numa mensagem a acompanhar as imagens vídeo, que mostram vários dos detalhes menos mediáticos da apresentação, assim como muitos dos seus apoiantes mais ilustres.