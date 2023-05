A carregar o vídeo ...

André Villas-Boas, no Clube de Pensadores, tertúlia promovida por Joaquim Jorge, em Gaia. O antigo treinador do FC Porto e potencial candidato à presidência dos dragões é o convidado de hoje. Confrontado com a luta pelo título de campeão nacional, Villas-Boas afirmou sentir algum nervosismo no "rival" Benfica.