André Zeferino e as declarações de Schmidt: «Se o VAR traz verdade desportiva em momento algum pode ser mau»

A carregar o vídeo ...

"Na última temporada deixou duras críticas ao VAR. Tendo em conta que o VAR foi decisivo frente ao Sporting [ao validar um golo que seria invalidado], isso muda a sua opinião?". Esta foi uma das questões colocadas ontem a Roger Schmidt na conferência de imprensa. André Zeferino, jornalista Record, comentou as declarações do treinador do Benfica no programa 'Hora Record' da CMTV.