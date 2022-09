A carregar o vídeo ...

Andreas Pereira, antigo jogador do Flamengo que agora representa o Fulham de Marco Silva, na Premier League, recordou numa entrevista ao canal 'RonaldoTV' a passagem de Paulo Sousa pelo clube brasileiro e explicou que o grupo não "encaixou" as ideias do treinador. (Vídeo 'Ronaldo TV/ESPN Brasil)