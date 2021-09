Andros Townsend já é candidato ao melhor golo da Premier League: extremo do Everton fez isto

Andros Townsend chegou ao Everton no início da temporada e já espalha magia pela equipa onde atua o português André Gomes. Ontem, no jogo que encerrou a 4.ª jornada da Premier League, o internacional inglês tornou-se num dos primeiros candidatos a levar para casa, no final da época, o prémio de melhor golo da prova, ao apontar o segundo tento dos toffees no triunfo ( 3-1 ) diante do Burnley. Ora veja e... delicie-se! [Vídeo: VSports]