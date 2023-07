'Ángel': a música que banda de Rosario fez em dedicatória a Di María

A carregar o vídeo ...

No último jogo em que o Rosario Central jogou em casa, diante do Colón de Santa Fe, a Avenida Avellaneda teve uma festa animada por La Descontrolada. A banda está há 25 anos a cantar músicas alusivas ao Rosario Central e Di María é a inspiração para o seu mais recente projeto, a música ‘Angel’, que soma visualizações no Spotify. No vídeo acima pode ver a interpretação do tema e, também, o encontro entre os artistas e o próprio jogador.