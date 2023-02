Ânimos aqueceram em jogo de NBA: Dillon Brooks e Donovan Mitchell trocaram agressões

A carregar o vídeo ...

Dillon Brooks e Donovan Mitchell foram protagonistas de uma luta em plena quadra, em jogo da NBA que opôs Cleveland Cavaliers a Memphis Grizzlies (128-113). Quando se jogava o terceiro quarto, Dillon Brooks caiu mas ainda conseguiu dar um murro nos testículos de Donovan Mitchell, atirando o jogador dos Cavaliers ao chão. Mitchell atirou-lhe a bola com força e a briga começou. Os dois tiveram mesmo de ser separados para a situação não descambar, mas acabaram mesmo por ser expulsos. "A NBA tem que fazer algo sobre isto", frisou Mitchell acerca do incidente, acrescentando: "Francamente, estou a 'quebrar-lhe' o traseiro há anos. Temporada regular, playoffs... No único jogo em que ele se dá bem comigo, decide fazer isto."