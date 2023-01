Ânimos quentes no final do FC Porto-Benfica em hóquei em patins

A carregar o vídeo ...

O final do FC Porto-Benfica em hóquei em patins escaldou. Os ânimos aqueceram já depois de as duas equipas se cumprimentarem no centro do terreno de jogo, numa situação que envolveu Rafa, jogador do FC Porto, e um elemento do banco do Benfica. A situação levou à intervenção de vários jogadores e membros das duas equipas técnicas, mas ficou rapidamente sanada. Rafa parecia queixar-se de um lance em que ficou caído após choque.