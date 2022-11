Anthony Lopes e o penálti de Bruno Fernandes: «Já fiz uns 600 com ele, é impossível defender»

A carregar o vídeo ...

Anthony Lopes, guarda-redes internacional português que ficou de fora da convocatória de Fernando Santos para o Mundial'2022, esteve ontem a assistir, de forma atenta e apaixonada, ao duelo entre Portugal e Uruguai, a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo. O guardião luso vibrou com a exibição portuguesa e no momento do penálti de Bruno Fernandes revelou ser "impossível" defender um remate do médio desde os 11 metros. "Eu bem te disse, já fiz de tudo e nada funciona. Fiz 600 penáltis com ele, é impossível defender", atirou. [Vídeo: Olympique Lyonnais]