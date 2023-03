A carregar o vídeo ...

Alvo do Benfica no mercado de verão, o costa-marfinense Ibrahim Sangaré acabou por ficar no PSV Eindhoven e é por lá que continua a destacar-se. Esta semana, na quinta-feira, marcou um golo sensacional diante do Den Haag, com um disparo que os holandeses dizem ter sido a 170 km/h. A cara do treinador Ruud Van Nistelrooij diz tudo!