Mauro Zárate, antigo avançado de Boca Juniors e Vélez Sarsfield, cometeu um dos penáltis mais insólitos de sempre e que abriu caminho à derrota (2-0) do Platense frente ao Huracán, em jogo da 26.ª jornada do campeonato argentino. No que terá pensado o jogador de 35 anos? [Vídeo: Twitter]