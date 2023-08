A carregar o vídeo ...

Antonella Roccuzzo foi protagonista de um momento caricato, no final do jogo do Inter Miami com o Cincinnati na quinta-feira. A mulher de Lionel Messi dirigiu-se ao relvado para celebrar a vitória da formação de Miami com o marido, mas... confundiu-o com Jordi Alba e quase beijou o espanhol. [Vídeo: Twitter DAM]