A carregar o vídeo ...

Antonio Cassano nunca escondeu a sua admiração por Leo Messi e este domingo, depois da conquista do Mundial'2022 pela Argentina, assinalou o feito com uma promesa... bem gelada. "Com 2 graus, água muito fria, vamos Leo! Campeões do Mundo, és o melhor da história", escreveu o italiano, numa publicação na qual se mostrou a mergulha... na piscina.