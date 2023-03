Antonio Conte ganha 15 milhões de euros por ano, mas voltou a Itália na... Ryanair

A carregar o vídeo ...

Atualmente no olho do furacão por conta da situação que provocou no sábado, após o empate do Tottenham com o Southampton - que deverá mesmo levar ao seu despedimento -, Antonio Conte é destaque esta segunda-feira nas redes sociais por ter sido 'apanhado' a voltar a Itália, para passar uns dias de folga, a bordo de um avião da low cost Ryanair. Uma opção legítima, mas que está a dar que falar especialmente pelo facto do italiano aufere qualquer coisa como 16 milhões de euros anuais nos spurs.