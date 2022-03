A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira renovou contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024 e, segundo a imprensa brasileira, o clube abriu (e bem...) os cordões à bolsa para segurar o treinador português, assunto que foi debatido na CMTV, com António Figueiredo a dizer que nunca houve nada de concreto quanto ao interesse do Benfica em Abel.