A carregar o vídeo ...

António Oliveira explicou o papel do treinador da equipa do Corinthians, depois da vitória diante do Botafogo, por 4-1, no Paulistão. O treinador português diz que quer "congregar 25 ou 30 cabeças num objetivo comum" e dar "felicidade" aos adeptos. (Vídeo TNT Sports/Twitter)