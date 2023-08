A carregar o vídeo ...

Afastado das opções após a discussão com Roger Schmidt na manhã do jogo com o E. Amadora, o guarda-redes deixou de contar para o técnico. Os ingleses do Nottingham Forest estão interessados e dispostos a pagar 9 M€ pelo grego , aproximando-se dos 10 M€ exigidos pelo Benfica, mas o guarda-redes resiste a deixar as águias.