A carregar o vídeo ...

António Simões, antiga glória do Benfica, analisou no episódio do 'Final Cut', no Podcast da Sports Tailors, o trabalho de Rui Costa como presidente, considerando que o antigo futebolista "terá muito que aprender", já que vive "um grande desafio" que envolve "matérias e setores que vão para além do futebol". (Vídeo Instagram/Sports Tailors)