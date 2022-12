A carregar o vídeo ...

Antunes foi substituído na segunda parte do Sporting-P. Ferreira e ovacionado em Alvalade, inclusivamente por Rúben Amorim. Campeão em 2020/21, o lateral não escondeu a emoção e bateu no peito antes de se sentar no banco, ouvindo das bancadas "e o Antunes é campeão!".