Foi a 18 de abril de 2007 que Lionel Messi, na altura com 19 anos, apontou um golo memorável na vitória do Barcelona (5-2) sobre o Getafe, na 1.ª mão das 'meias' da Taça do Rei. Um lance de génio do argentino, que cumpria à época a terceira temporada na equipa principal, que gerou mais comparações com Diego Armando Maradona. [Vídeo: One Football]