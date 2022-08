Aos 40 anos, Roque Santa Cruz marca golo de uma vida... a passe de Oscar Cardozo

A carregar o vídeo ...

Aos 40 anos, Roque Santa Cruz está a mostrar ao serviço do Libertad, do Paraguai, que velhos (já diz o ditado) são os trapos. Diante do Sol de América, este sábado, o veterano dianteiro, que na Europa se notabilizou no Bayern Munique, fez aquele que será provavelmente um dos melhores golos da sua carreira, ao concluir com uma classe suprema uma jogada que contou com um toque de cabeça, em jeito de assistência de Oscar Cardozo. Outro nome eterno, no caso com 39 anos...