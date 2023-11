A carregar o vídeo ...

O antigo treinador do FC Porto e candidato às eleições em 2024, André Villas-Boas, já está na fila para entrar no Estádio do Dragão, tendo em vista a Assembleia Geral Extraordinária. Villas-Boas está a ser muito solicitado pelos associados portistas para tirar fotografias e foi aplaudido.