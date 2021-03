Aplausos no adeus a Alfredo Quintana à chegada ao Tanatório de Matosinhos

A carregar o vídeo ...

Depois da passagem pelo Dragão Arena, onde foi homenageado pelos elementos ligados a todas as modalidades, pela administração do FC Porto e pelos adeptos, o cortejo fúnebre de Alfredo Quintana foi recebido com um sentido aplauso à chegada ao Tanatório de Matosinhos, local onde o guardião luso-cubano será cremado esta terça-feira. Vestidos com t-shirts personalizadas com a frase "sou um guerreiro extraordinário" e com uma foto de Quintana, os jogadores da equipa de andebol do FC Porto marcaram presença no adeus ao companheiro de equipa.