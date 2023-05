Após tornar-se no melhor marcador de sempre numa edição da Premier League, Haaland recebeu esta 'prenda' dos colegas

A carregar o vídeo ...

Erling Haaland bateu, esta quarta-feira, o recorde de golos numa só edição da Premier League. O avançado do Manchester City marcou ao West Ham e chegou aos 35 apontados em 2022/23, superando os anteriores máximos que estavam na posse de Andy Cole (1993/94, pelo Newcastle) e Alan Shearer (Blackburn Rovers, em 1994/95), ambos com 34. No final do encontro, o internacional norueguês foi 'presenteado' pelos colegas com um famoso túnel...