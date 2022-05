Aprendemos a jogar ténis de mesa com Tiago Apolónia mesmo a tempo do Record Challenge Park

A carregar o vídeo ...

Já participou em quatro Jogos Olímpicos e agora Tiago Apolónia vestiu a pele de treinador para nos ensinar tudo sobre este desporto. O Record Challenge Park é um evento com dezenas de competições para famílias, amigos, amadores e atletas profissionais. Um dia inteiro de convívio saudável, superação e disputa de prémios, que vai despertar o lado mais competitivo de cada um. É já no dia 28 de maio, no Parque de Jogos 1.º Maio (INATEL).