Aproxima-se de Messi e acaba placado pelos seguranças: eis o que sobrou do autógrafo

Messi somou esta madrugada o segundo 'bis' pela Argentina em quatro dias, em novo particular nos Estados Unidos, desta vez frente à Jamaica (3-0) , atingindo os 90 golos pela principal seleção albiceleste. O sete vezes 'Bola de Ouro' entrou aos 56 minutos, a tempo de marcar duas vezes, para loucura do público que encheu a Red Bull Arena, em Harrison, onde, espaçadamente, vários espectadores invadiram o relvado, para chegarem a Messi, alguns com sucesso como foi o caso deste adepto após o primeiro golo do craque: antes de ser 'abalroado' pelos seguranças (que iam atirando o jogador também ao chão!), ainda houve tempo para uma pequena parte do autógrafo. Veja como ficaram afinal as costas do adepto... [Vídeo TycSports]