A carregar o vídeo ...

Nove centímetros separam Michy Batshuayi (1,85 metros) e Arda Güler (1,76) na altura, mas a compleição física dos dois jogadores do Fenerbahçe é bem distinta. Daí que, este domingo, antes do jogo com o Kasimpasa, o belga 'virou' o turco num exercício de aquecimento que gerou muitos risos.