«Aquela bunda gorda que não faz nada»: político 'atira-se' a Hulk antes de jogo do At. Mineiro

O Athletic recebe na sexta-feira o Atlético Mineiro de Hulk, num jogo do Campeonato Mineiro que promete dar que falar, principalmente depois de Nivaldo Andrade, presidente da Câmara de São João del Rei, no Brasil, ter deixado uma provocação ao antigo avançado do FC Porto que está a 'incendiar' as redes sociais. "O Athletic tem que meter [marcar] pelo menos quatro no galo [At. Mineiro]. O galo com o Hulk, aquela bunda gorda que não faz nada...", ouve-se no vídeo em questão. (Vídeo: Globo Esporte)