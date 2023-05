Arbeloa e Fernando Torres (agora em versão treinador) 'pegaram-se' até houve expulsões

A carregar o vídeo ...

No relvado, Álvaro Arbeloa e Fernando Torres foram rivais no futebol espanhol - um jogava no Real e o outro no Atlético - e colegas em Inglaterra, aquando da passagem de ambos no Liverpool. Agora que penduraram as chuteiras, estes dois antigos internacionais voltaram a encontrar-se nos bancos de suplentes de Juniores - Arbeloa no Real Madrid, Torres no Atlético - o reencontro foi tenso. E até começou de forma bem amigável...