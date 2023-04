A carregar o vídeo ...

O jogo desta madrugada entre América e León, da 13.ª jornada do torneio de Clausura (1.ª divisão mexicana), ficou marcado pela agressão do árbitro Fernando Hernández a Lucas Romero. O médio da formação de León protestou uma decisão do juiz, aquando do primeiro golo do América, e acabou agredido com uma joelhada. O encontro, refira-se, terminou empatado a dois. [Vídeo: Twitter Conexión Deportiva]