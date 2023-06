A carregar o vídeo ...

O árbitro polaco Szymon Marciniak está a dar que falar nas redes sociais, depois de ter sido partilhado um vídeo no qual surge a 'aquecer' o movimento de... levantar o braço e mostrar o cartão amarelo. As imagens em causa foram partilhadas no âmbito da divulgação dos bastidores da final da Liga dos Campeões, que o polaco arbitrou.