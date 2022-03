Árbitro de jogo da Taça A.F. Porto agredido com Vítor Catão ao barulho

A carregar o vídeo ...

Luciano Gonçalves, presidente da APAF, partilhou esta quinta-feira imagens de uma agressão ao árbitro do jogo entre São Lourenço do Douro e São Pedro da Cova 1937, da Taça A.F. Porto. Tudo começou quando a equipa do Marco de Canaveses fez o primeiro golo (o único até ao jogo ser interrompido aos 60'), o que motivou a revolta da formação de Gondomar: o presidente do S. Pedro da Cova 1937, Vítor Catão, criticou duramente a arbitragem de Ricardo Carriço que logo mostrou o cartão vermelho ao dirigente. Quando Ricardo Carriço se encaminhava para o túnel dos balneários. O agressor foi identificado como sendo Vítor Catão, segundo apurou Record. "Os 'animais' continuam à solta. É vergonhoso o que estamos a deixar fazer ao futebol de base, a passividade e impunidade das instituições desportivas e dos tribunais é gritante e revoltante. Estou corado de vergonha, por fazer parte e estar de mãos e pés atados. Até quando? Vamos ficar TODOS com as mãos manchadas de sangue!!!", escreveu Luciano Gonçalves na legenda do vídeo que divulgou na sua página de Facebook