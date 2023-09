A carregar o vídeo ...

Há o chamado 'queimar tempo' e depois... há isto! No VPS-Inter Turku, do campeonato finlandês, o guarda-redes dos forasteiros decidiu 'brincar' com a bola 23 segundos (quando o máximo permitido são seis) e o árbitro não fez por menos e marcou... livre indireto. O que se seguiu... já pode imaginar [Vídeo Twitter]