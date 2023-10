Árbitro italiano deixa a sua assistente de mão estendida e... corre risco de ser suspenso

A carregar o vídeo ...

Nova polémica em Itália, desta vez por um episódio de suposto sexismo. Antes da partida entre Lecce e Sassuolo, na passada sexta-feira, a contar para a Serie A, as câmaras captaram no túnel de acesso ao relvado um momento em que o árbitro principal da partida, Juan Luca Sacchi, cumprimentava os capitães de ambas as equipas, recusando-se a cumprimentar a sua assistente, Francesa Di Monte. A Associação Italiana de Árbitros já veio dizer que não se tratou de nenhuma forma de discriminação sexista, mas a verdade é que as críticas continuam a surgir em grande número. Segundo a imprensa italiana, o sucedido poderá mesmo valer pelo menos um jogo de suspensão a Juan Luca Sacchi. [Vídeo La Bussola TV/Twitter]