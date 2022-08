Árbitros em greve no Equador: esta agressão foi a gota de água

A carregar o vídeo ...

Os árbitros equatorianos entraram em greve este domingo, em protesto pelos incidentes ocorridos no duelo entre Macará e Aucas, um duelo no qual o juiz Álex Cajas foi alvo de uma agressão física por parte de Héctor Lautaro Chiriboga, membro da equipa técnico da equipa da casa. A situação ocorreu quando, depois de observar as imagens no VAR, o árbitro assinalou penálti a favor dos visitantes aos 90'+10, gerando-se aí um incrível foco de tensão, que resultou em duas expulsões de elementos da equipa técnica.



"Ante a cobarde e selvagem agressão de que foi alvo o nosso companheiro Álex Cajas e, após uma reunião por vídeoconferência, decidimos não nos apresentarmos nos quatro jogos que faltam", pode ler-se no comunicado da associação de árbitros do Equador.



Este jogo, refira-se, foi pródigo em incidências, já que para lá daquelas duas expulsões, houve ainda mais quatro cartões vermelhos e um outro penálti, que definiu aos 90'+13 o resultado final de 1-1.