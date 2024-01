Árbitros Record explicam posição das linhas no primeiro golo anulado ao Benfica

A carregar o vídeo ...

Rafa marcou e assistiu na vitória (3-0) do Benfica em casa do Arouca, num jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Betclic. O avançado português até podia ter-se destacado mais caso não tivesse visto dois golos serem anulados, com o primeiro, aos 15 minutos, a gerar alguma polémica devido à forma como as linhas de fora de jogo foram colocadas. Jorge Faustino e Marco Ferreira, especialistas em arbitragem de Record, não pouparam na explicação.