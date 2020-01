Árbitrou assinalou quatro penáltis num só jogo e foi irradiado

A carregar o vídeo ...

O árbitro Hicham Tiazi, de 44 anos, foi esta semana irradiado pela Federação marroquina de Futebol depois da sua atuação no encontro entre Olympique de Khouribga e Youssoufia de Berrechid, do principal campeonato do país. Na ótica do organismo, o juiz cometeu "erros grosseiros", isto numa partida na qual assinalou uns incríveis quatro penáltis, um para a equipa forasteira e três para os da casa, que venceram por 4-1.