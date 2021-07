A carregar o vídeo ...

Após eliminação na prova de esgrima nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, a argentina Bélen Pérez Maurice foi surpreendida com um pedido de casamento do seu namorado (e treinador) em direto. Lucas Saucedo apareceu atrás da atleta argentina com um cartaz onde se podia ler: "Queres casar comigo? Por favor" em que a resposta foi um "sim" bastante emotivo.