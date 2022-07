A carregar o vídeo ...

Mateo Sanabria foi esta madrugada expulso no duelo com o Vélez por um momento insólito. O encontro já estava para lá dos 60 minutos, quando o jogador do Lanús, num lance dividido com Ortega decidiu incomodar o oponente com uma palmada... nas partes baixas. À primeira vista, o árbitro deu amarelo ao jogador do Vélez, mas depois de alertado pelo VAR acabou por expulsar o futebolista do Lanús.