Argentino multado por agarrar genitais ao celebrar um golo

A carregar o vídeo ...

O argentino Ramiro Rocca, do Real España, foi multado em 20000 lempiras (773 euros) pela Comissão de Disciplina Hondurenho, devido ao gesto feito na hora de celebrar o golo diante do Motagua, na 2.ª mão da final do campeonato local. O tento de Rocca foi o segundo e último da sua equipa na partida, mas acabou por não impedir a festa contrária, já que o Motagua tinha ganho por 3-0 na primeira partida.