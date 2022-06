Argentinos aprovam mudança de Enzo para o Benfica: «Foi para o clube que melhor vende no Mundo»

A carregar o vídeo ...

A transferência de Enzo Fernández para o Benfica é um dos temas do momento na Argentina. Esta quarta-feira, ainda antes da confirmação do acordo por 10 milhões de euros (mais 8M€ em variáveis), num programa da TyC Sports esta mudança foi apontada como a melhor da era Marcelo Gallardo, especialmente por ser feita para o Benfica, "o clube que melhor vende no Mundo", segundo o jornalista Guido Glait.