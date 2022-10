Argentinos estavam a ver o Paris SG-Benfica e ficaram sem televisão por causa do... gato

A carregar o vídeo ...

É um dos vídeos do momento na América do Sul e é bem fácil perceber-se o porquê. Aconteceu na Argentina, quando dois adeptos de futebol, Valentina e Nacho Colombo, viram o gato de ambos cometer a proeza de, com os dentes, danificar o ecrã do televisor no qual ambos viam o jogo entre Paris SG e Benfica. "Obviamente que vou subir [este vídeo] em todos os lados até conseguir um patrocinador para uma televisão nova", escreveu Valentina nas redes sociais.