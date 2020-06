A carregar o vídeo ...

Arjen Robben pode ter-se afastado dos relvados em 2019, mas não descura o seu estado físico. Este fim-de-semana, o ex-internacional holandês foi filmado a treinar no centro de treinos do Bayern Munique e, apesar dos adeptos do clube começarem a pensar em um possível retorno do extremo holandês, Arjen Robben não tem planos para voltar a competir. [Vídeo: Omnisport]